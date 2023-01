Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 39-Jährige leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr im Bereich des Busbahnhofs in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg, nachdem Passanten mitteilten, dass eine scheinbar stark alkoholisierte und hilflos wirkende Frau vor einem dortigen Imbiss liegen würde und nicht mehr aufstehen könne. Gegenüber den hinzugezogenen Polizeikräften verhielt sich die 39-jährige Frau bereits zu Beginn verbal aggressiv, unkooperativ und beleidigte die Beamten und deren Kollegin. Beim Versuch aufzustehen konnte sie sich nicht mehr selbstständig auf den Beinen halten. Einen Atemalkoholtest verweigerte sie. In der Folge wurde sie in eine Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg verbracht. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wehrte sich die 39-Jährige fortan, indem sie sich sperrte, um sich schlug, zu beißen versuchte und nach dem Beamten spuckte. Bei dem Polizeieinsatz wurde niemand verletzt. Die 39-Jährige hat nun mit Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu rechnen.

