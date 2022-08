Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unvermittelt geschlagen

Jena (ots)

Als ein 49-Jähriger am Mittwochmittag, kurz vor 15 Uhr, an der Haltestelle Teichgraben aus dem Linienbus ausstieg, wurde er unvermittelt Opfer einer Körperverletzung. Ein unbekannter Täter schlug den Mann mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich in unbekannte Richtung. Hierbei wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Aufgrund der schnellen Tathandlung war es ihm jedoch nicht möglich eine Personenbeschreibung des Täters abzugeben.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell