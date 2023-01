POL-LB: Möglingen: Diebstahl von Kompletträdersatz

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montag 16:15 Uhr und Dienstag, 13:15 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Renningen, im Bereich zwischen der Robert-Bosch-Straße und der Hinterriedstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein dort geparkter Porsche Taycan 4S vermutlich beim Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite beschädigt. An der Unfallörtlichkeit konnte ein weißer ...

mehr