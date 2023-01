Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 16:15 Uhr und Dienstag, 13:15 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Renningen, im Bereich zwischen der Robert-Bosch-Straße und der Hinterriedstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein dort geparkter Porsche Taycan 4S vermutlich beim Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite beschädigt. An der Unfallörtlichkeit konnte ein weißer Pkw-Außenspiegel aufgefunden werden, der zu einem Opel Corsa gehören könnte. Der entstandene Sachschaden am Porsche wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

