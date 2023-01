Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr im Bereich der Beethovenstraße in Aldingen ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Göthestraße in Richtung Lange Straße. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er im Einmündungsbereich zur Beethovenstraße von der Fahrbahn ab. Nachdem er etwa zehn Meter durch eine Grünfläche eines Hausgrundstücks fuhr, kollidierte er im Anschluss mit einer Mülltonnenumzäunung. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher, mutmaßlich über die Lange Straße in Richtung Berliner Straße, unerlaubt von der Unfallstelle. Durch das entstandene Schadensbild ist von einer erheblichen Beschädigung um Unfallverursacherfahrzeug auszugehen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht unter Tel. 07154 1313-0 Zeugen und mögliche weitere Geschädigte und bittet diese, sich zu melden.

