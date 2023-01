Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Bei Festnahme nach Körperverletzung Widerstand geleistet

Ludwigsburg (ots)

Wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei gegen einen 40-jährigen Mann, der am Dienstag gegen 10:15 Uhr eine 59 Jahre alte Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Friedrichstraße verletzt hat. Der 40-Jährige soll zunächst in der Zeitschriftenabteilung des Marktes gekniet und Zeitschriften gelesen haben. Auf die Frage einer 59 Jahre alten Mitarbeiterin des Marktes, ob er die Zeitung auch kaufen würde, stand der Mann auf und schlug der Frau unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend stieß er sie in ein Zeitungsregal. Die Frau wurde durch diesen Vorfall leicht verletzt. Der 40-Jährige flüchtete daraufhin unerkannt. Eine weitere Mitarbeiterin des Marktes wurde auf den Vorfall am Vormittag aufmerksam und erkannt den Mann am Nachmittag erneut im Bereich des Marktes. Sofort alarmierte Polizeibeamte des Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt konnte den Täter in der Friedrichstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Hiergegen widersetzte sich der Mann und verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten. Er wurde für die weiteren Maßnahmen auf den Polizeiposten gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

