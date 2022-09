POL-PPWP: Staubsaugerautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in ein Café in der Donnersbergstraße eingedrungen. Eine Angestellte stellte den Einbruch am Dienstagmorgen kurz nach 5 Uhr fest. Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten die Räume und nahmen eine Kasse mit Bargeld mit. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, steht nicht fest. Die Polizei ermittelt. Hinweise ...

