Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher steigen in Café ein

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in ein Café in der Donnersbergstraße eingedrungen. Eine Angestellte stellte den Einbruch am Dienstagmorgen kurz nach 5 Uhr fest. Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten die Räume und nahmen eine Kasse mit Bargeld mit. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, steht nicht fest. Die Polizei ermittelt.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es nicht. Sie konnten unerkannt entkommen. Es entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell