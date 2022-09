Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schulwegkontrollen in der Schulanfangswoche

Westpfalz (ots)

Verteilt in der ganzen Westpfalz gibt es in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien intensive Polizeikontrollen im Umfeld von Schulen und Kindergärten. Im Mittelpunkt steht dabei die Sicherheit auf dem Schulweg der Kinder. Im Blick haben die Einsatzkräfte deswegen sowohl den Fahrzeug- als auch den Fußgängerverkehr, ebenso die Sicherung aller Insassen in den Fahrzeugen.

Unter anderem wurde am Dienstag in Heltersberg in Höhe der Grundschule eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Das Ergebnis: Insgesamt 121 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs - Spitzenreiter: 55 km/h bei einem Tempolimit von 30 km/h. Alle erwischten Fahrer müssen nun mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Zusätzlich mussten sie sich den Fragen der Schüler der Grundschule stellen.

Bereits am Montag waren Teams in Sachen Schulwegüberwachung im Einsatz (wir berichteten: https://s.rlp.de/nj9d5 ). Die Kontrollen werden fortgesetzt! |elz

