Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: "Tag der Rettung" im Rahmen des Ferienfreizeitprogramms

Polizei Grünstadt (ots)

Hettenleidelheim:

Als Abschluss der Ferienfreizeitwoche der VG Hettenleidelheim, organisiert von einem 17-köpfigen Helferteam rund um Jutta Frey, gab es zum heutigen Abschluss den "Tag der Rettung" im Schwimmbad Hettenleidelheim. Hier konnten u.a. die Feuerwehr, DLRG und die Rettungshundestaffel ihre Aufgabenbereiche sowie ihre technische Ausrüstung den interessierten Kindern im Alter zw. 06-14 Jahren präsentieren. Auch die Polizei Grünstadt folgte gerne der Einladung zu dieser Veranstaltung. Verkehrssicherheitsberater Jörg Ulrich hatte sich mit seiner Kollegin Julia Fuchs etwas Besonderes für die Kinder ausgedacht. So gab es u.a. einen Parcours für ein Bobbycar-Rennen, bei dem zusätzlich mit der mitgeführten Laserpistole die Geschwindigkeit und die Zeit gemessen wurde. Ebenfalls wurde das Polizeimotorrad als Einsatzfahrzeug vorgestellt und die Kinder durften auch gerne für ein Erinnerungsfoto aufsitzen. Auch die Feuerwehr präsentierte ihren umfangreichen Fuhrpark und das technische Gerät und die Kolleginnen und Kollegen der Rettungshundestaffel zeigten mit ihren Vierbeinern, was die so alles können und in welchen Situationen sie unterstützend zum Einsatz kommen. Auch für Spiel und Spaß war natürlich ausreichend gesorgt, es gab eine Hüpfburg, eine Wassergleitfläche und reichlich Abkühlungsmöglichkeiten im kühlen Nass der Schwimmbecken. Für die knapp 50 Kinder war der Tag der Rettung ein Highlight und gleichzeitig ein schöner Abschluss der Ferienfreizeitwoche.

