Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Warndreieck der Feuerwehr gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 11.08.2022 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurde auf der B37 in Bad Dürkheim ein faltbares Warndreieck der Feuerwehr entwendet. Gegen 16:30 Uhr kam es an der Bruchkreuzung zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Fahrer eines Peugeot befuhr die B37 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung A650. An der Kreuzung fuhr er auf einen verkehrsbedingt haltenden Audi auf. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr verständigt werden. Diese streute die Fahrbahn ab. Da die Fahrbahn dennoch teilweise glatt war, wurde die Straßenmeisterei Neustadt zur Reinigung der Straße verständigt. Um die Verkehrsteilnehmer auf die Ölspur bis zur Straßenreinigung hinzuweisen, wurde durch die Feuerwehr Bad Dürkheim ein Faltdreieck aufgestellt. Dieses wurde durch bislang unbekannte Täter entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Gegen die Täter wird nun wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

