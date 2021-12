Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 22. Dezember 2021

Der Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 197 Mal alarmiert. In 60 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Weiterhin wurden 217 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu vier Brandeinsätzen und in 15 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen.

Brand in einer Wohnung

Wann: 23. Dezember 2021 06:11 - 07:01 Uhr Wo: Stiehlerstraße

Am Morgen kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines dreigeschossigen Wohnhauses, hierbei wurde niemand verletzt. Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurde durch Nachbarn ein Wohnungsbrand gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen war durch das Balkonfenster Flammenschein zu sehen. Damit einher ging eine leichte Rauchentwicklung innerhalb der Wohnung und des Treppenhauses. Bei dem brennenden Objekt handelte es sich um eine Kerzenschale mit einem Durchmesser von ca. 15 cm bei der das Kerzenwachs bereits übergelaufen war. Unter Atemschutz verschaffte sich ein Trupp mittels Steckleiter über den Balkon Zugang zur Brandwohnung. Die Brandquelle wurde ins Freie gebracht und dort gelöscht. Durch die Einsatzkräfte wurden die Bewohner geweckt, welche vom Einsatzgeschehen bislang nichts bemerkt hatten. Um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen, wurde das Objekt natürlich belüftet. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Stadtteilfeuerwehr Langebrück, der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Klotzsche, der B-Dienst, sowie der U-Dienst.

Aus gegebenem Anlass und im Lichte der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage weist die Feuerwehr Dresden noch einmal auf die Gefahren hin, die von offenem, unbeaufsichtigten Feuer ausgehen.

