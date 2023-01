Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Dunkler Mercedes nach Unfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 19:40 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Verkehrsunfall in der Heinrich-Längerer-Straße in Leonberg. Eine Fiat-Lenkerin fuhr beim Einparken gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw, vermutlich einen dunklen Mercedes CLK mit Pforzheimer Kennzeichen (PF-), und setzte anschließend ihre Fahrt fort. Die Verursacherin konnte im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ermittelt werden. An dem Fiat wurden Schäden festgestellt, bei denen es sich jedoch um Altschäden handeln könnte. Der möglicherweise an der linken vorderen Stoßstange beschädigte Mercedes konnte durch die Streifenwagenbesatzung nicht mehr an der Unfallörtlichkeit festgestellt werden. Das Polizeirevier Leonberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und insbesondere die Halterin oder den Halter des Mercedes, sich unter der Tel. 07152 605-0, zu melden.

