POL-MA: Mannheim: 34-Jähriger wegen Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Fahrzeugbrands in Neulußheim verständigt. Ein 61-jähriger Mann war gegen 22.15 Uhr mit einem BMW in der Straße "Am Sandbuckel" unterwegs. Plötzlich bemerkte er, dass das Fahrzeug aus unbekannter Ursache im Bodenbereich in Brand geraten war. Nachdem er das Fahrzeug ...

mehr