POL-K: 220805-2-K E-Biker und E-Scooter-Fahrer bei Unfällen schwer verletzt

Köln (ots)

In der Kölner Innenstadt sind am Donnerstagabend (4. August) innerhalb einer Stunde ein alkoholisierter E-Biker (59) und ein 64 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ohne Fremdbeteiligung gestürzt und schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Eigenen Angaben zufolge geriet der 64-Jährige, der gegen 20.45 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Brüsseler Straße unterwegs war, beim Wechsel von der Busspur auf die Fahrbahn ins Straucheln. Bei dem nachfolgenden Sturz mit seinem Leih-Scooter erlitt der Mann eine Platzwunde am Kopf. Eine Stunde später blieb der 59-Jährige auf der Zülpicher Straße in Höhe der Sülzburgstraße mit dem Vorderreifen seines E-Bikes in den Bahnschienen hängen und kam zu Fall. Nach einem positiven Atemalkoholtest von rund einem Promille ließen die Streifenpolizisten dem Kölner zudem eine Blutprobe in der Klinik entnehmen. (al/iv)

