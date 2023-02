Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Hohentengen

K.O.-Tropfen auf Fasnachtsveranstaltung

Eine 24-Jährige hielt sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gemeinsam mit weiteren Besuchern in der Göge-Halle in Hohentengen auf. Nachdem sich gegen ca. 03:30 Uhr ihr Zustand zusehends verschlechterte, wurde der Rettungsdienst aufgrund des Verdachts von einer Alkoholintoxikation und der Verabreichung von K.O.-Tropfen alarmiert. Nachdem die 24-Jährige mit rund 2 Promille in das Krankenhaus Sigmaringen verbracht wurde, konnten die Verdachtsmomente bestätigt werden. Im Urin der Person konnte ebenfalls GHB (Hydroxycarbonsäure) festgestellt werden, was für eine Verabreichung von K.O.-Tropfen spricht. Hinweise auf die Täterschaft und weiteren Vorfällen sind der Polizei bislang nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07841 4820, entgegen.

