BAB A96 / Anschlussstelle Kißlegg-Leutkirch Süd

Fahrzeug gerät auf der Autobahn in Vollbrand

Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, befuhr der 56-jährige Fahrzeuglenker mit einem Seat Alhambra die A96 in Fahrtrichtung Memmingen. Zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch Süd stellte der Fahrzeuglenker eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum fest und brachte sein Fahrzeug auf dem dortigen Pannenstreifen zum Stillstand. Kurze Zeit später geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen. Anschließend musste das Fahrzeugwrack von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Auf dem dortigen Streckenabschnitt kam es aufgrund der Maßnahmen für eine Dauer von zwei Stunden zu dementsprechenden Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Ravensburg / B30

Fahrzeuglenker kollidiert mit Leitplanke und geht flüchtig

Ein unbekannter Fahrzeuglenker ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der B30 in Fahrtrichtung Ulm, zwischen den Ausfahrten Ravensburg Süd und Nord, auf bislang ungeklärter Art und Weise von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte das Fahrzeug gegen ca. 2:00 Uhr mit der Leitplanke und beschädigte diese über 50-70 Meter. Im Rahmen der Kollision verteilte sich Erde auf den rechten und linken Fahrstreifen. An der Leitplanke konnten schwarze Lackantragungen festgestellt werden. Zur Reinigung der Fahrstreifen musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. Das Polizeirevier Ravensburg bittet bei sachdienlichen Hinweisen um eine Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0751 8030.

