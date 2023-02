Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Pkw brennt völlig aus

Am Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr entdeckten Passanten in der Georgstraße einen brennenden Pkw und verständigten die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Fahrzeugbrand schnell unter Kontrolle und löschte das Auto vollständig ab. Die Hitzeentwicklung, des am Fahrbahnrand abgestellten und lichterloh brennenden Pkws war zuvor allerdings so groß, dass am nebenstehenden Haus die Rollläden beschädigt wurden. Der Totalschaden am Auto dürfte mehrere Tausend Euro betragen, die Schäden an den Rollläden sind bislang nicht genauer zu beziffern. Warum der Pkw in Brand geriet ist bislang nicht geklärt und ist Gegenstand der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Einbrecher flüchtet ohne Diebesgut

Am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr kehrte eine Angestellte einer Praxis in der Seestraße zu den Praxisräumen zurück. Beim Aufschließen vernahm sie Geräusche aus dem Inneren. Wie sich herausstellte, hat sie offenbar einen Einbrecher überrascht und zur Flucht ohne Diebesgut veranlasst. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der unbekannte Täter unberechtigt Zugang zu den Praxisräumen und fing an diese zu durchwühlen. Durch die Rückkehr der Angestellten bei der Tatausführung gestört, flüchtete der Täter. Möglicherweise steht ein vor dem Gebäude abgestellter Kleinwagen mit österreichischer Zulassung im Zusammenhang mit dem Einbruch. Hinweise zu dem Auto oder verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell