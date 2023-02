Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeuge stoßen in Kreisverkehr zusammen

Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Leopoldstraße ereignet hat. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer einen 27-Jährigen mit dessen Audi, der sich bereits in dem Kreisel befand. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Sigmaringen

Einbruch in Tankstelle

In eine Tankstelle in der Meßkircher Straße hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Der Unbekannte brach den Nachtschalter gewaltsam auf und gelangte über die Öffnung in das Gebäude. Dort entwendete er Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro sowie Bargeld aus der Kasse. Die Ermittler der Polizei gehen anhand von Kameraaufzeichnungen davon aus, dass der männliche Täter gegen 1.30 Uhr in den Kassenraum einstieg und das Diebesgut in Mülltüten abtransportierte. Der etwa 180 cm große Täter trug einen Hoodie, eine Strickmütze und eine FFP2-Maske. Personen, die im Tatzeitraum an der Tankstelle Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, mögen sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 melden.

Bad Saulgau

Fahrzeug beschädigt

Den linken Außenspiegel eines in der Hauptstraße abgestellten Skoda hat ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag abgeschlagen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Schlägerei

In der Pfarrstraße sind am heutigen Freitagmorgen gegen 6 Uhr mehrere Personen bei einer Schlägerei verletzt worden. Beim Verlassen einer Gaststätte gerieten die teilweise erheblich alkoholisierten Personen in Streit, in dessen Verlauf ein 37-Jähriger zunächst einer 24-Jährigen ins Gesicht schlug. In der Folge schlug er auf einen 23-Jährigen ein, der zu Boden stürzte und dort von dem 37-Jährigen getreten wurde. Auch ein 27-Jähriger, der den Streit schlichten wollte, wurde vom Aggressor angegriffen. Beide Opfer erlitten erhebliche Gesichtsverletzungen. Weil sich das 27-jährige Opfer mutmaßlich mit einer abgebrochenen Flasche zur Wehr setzte, wurde auch der 37-Jährige nicht unerheblich verletzt. Alle drei Männer mussten in der Folge vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Geschehensablauf dauern derzeit an.

Bad Saulgau

Zwei Verletzte bei Schlägerei

Zwei 29 und 34 Jahre alte Männer sind am Donnerstag gegen 21.30 Uhr bei einer Schlägerei hinter dem Festzelt auf dem Kirchplatz verletzt worden. Weil die beiden alkoholisierten Männer zuvor mit zwei Jugendlichen in Streit geraten waren, holten die beiden Teenager Verstärkung. Gut ein Dutzend Personen soll im Anschluss auf die beiden Opfer eingeschlagen haben. Dabei sollen die Täter das Duo unter anderem mit Fußtritten malträtiert haben. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter nicht mehr vor Ort, weshalb die Beamten Zeugen des Vorfalls bitten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden. Ein 30-Jähriger mischte sich wiederholt in die polizeilichen Maßnahmen ein, weshalb die Beamten ihm zunächst einen Platzverweis erteilten. Weil er mehrmals trotzdem zurückkehrte und sich zudem nicht ausweisen wollte, nahmen die Polizisten den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Pfullendorf

Frau greift Polizeibeamte an

Weil eine 53-Jährige am Donnerstag gegen Mitternacht in einer Gaststätte in der Hauptstraße andere Gäste angegriffen und einen Sicherheitsmitarbeiter gebissen hat, rückten mehrere Polizeistreifen an. Als die deutlich alkoholisierte Frau die Beamten erkannte, bewarf sie diese mit Steinen und traf dabei eine Beamtin am Kopf sowie einen Beamten am Oberkörper. Nachdem die Polizisten der aggressiven 53-Jährigen Handschließen angelegt hatten, versuchte diese, die Uniformierten zu treten. Aufgrund ihres alkoholbedingten Ausnahmezustands wurde die Frau in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Sie hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Pfullendorf

Mit über drei Promille gegen Straßenlaterne geprallt

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung hat der Polizeiposten Pfullendorf gegen einen 54-jährigen Autofahrer eingeleitet. Der Mann ist am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Johann-Peter-Hebel-Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einer Laterne kollidiert. Diese wurde aus der Verankerung gerissen. Bei der Unfallaufnahme nahm eine Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch bei dem 54-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über drei Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlassten und den Führerschein des Mannes beschlagnahmten. Sein Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Laterne wird auf gut 5.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Gruppe schlägt auf Mann ein

Fünf Männer im Alter zwischen 21 und 33 Jahren müssen mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen, nachdem sie am Donnerstag gegen 15.30 Uhr gemeinschaftlich auf einen 36-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Das Opfer geriet mit einem 33-Jährigen aus der Gruppe in der Straße "Am Alten Spital" in Streit, weil zuvor seine 19 Jahre alte Bekannte von einem der Täter geschlagen worden war. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung schlugen sich die beiden Kontrahenten zunächst gegenseitig, woraufhin die vier Umstehenden in das Geschehen eingriffen und gemeinsam auf den 36-Jährigen losgingen. Dieser musste zur Behandlung seiner Verletzungen von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem 33-Jährigen fanden die alarmierten Polizisten zudem eine Kleinstmenge Drogen, weshalb er mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell