Ravensburg

Mann durch unbekannte Personengruppe verletzt

Nach einem vorangegangenen verbalen Streit ist ein 24 Jahre alter Mann am frühen Freitag im Bereich der Unterstadt von mehreren Unbekannten attackiert worden. Die Gruppe soll dem 24-Jährigen um kurz nach Mitternacht erst in der Grüner-Turm-Straße ins Gesicht geschlagen haben, bevor sie in der Oberen Breite mit Flaschen nach ihm warf. Als der Mann dann Richtung Schussenstraße davonging, wurde er von einem Autofahrer, der mutmaßlich zur selben Personengruppe gehören dürfte, mit dem Pkw leicht an den Beinen touchiert. Er erlitt durch die Angriffe Verletzungen am Knie und dem Schienbein sowie im Gesicht. Zur Überprüfung der Vorfälle sucht die Polizei nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 0751/803-3333 an die Polizei gemeldet werden.

Ravensburg

Diebstähle aus Klassenzimmern

An einer Schule in der Spohnstraße wurden aus den Geldbeuteln von Schülern von verschiedenen Klassen kleinere Geldbeträge gestohlen. Der Dieb war am Donnerstag zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Schulgelände tätig. Die Polizei ermittelt zwischenzeitlich wegen der Diebstähle, die von der Schulleitung angezeigt wurden. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Fensterscheiben an Unterkunft eingeschlagen

Mehrere Fensterscheiben wurden an einer Unterkunft in der Florianstraße in Weißenau am Donnerstagabend eingeschlagen. Der Täter beschädigte zwischen 20.30 und 21 Uhr mindestens zwei der Fenster, sodass ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 500 Euro an dem Gebäude entstand. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Wangen

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Zwei verletzte Autofahrer und Sachschaden an vier Fahrzeugen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstag kurz vor 8 Uhr auf der L320 bei Käferhofen ereignet hat. Der 46-jährige Lenker eines VW Tiguan sowie eine hinter ihm fahrende 57-jährige Hyundai-Lenkerin wollten nach links auf ein Firmengrundstück abbiegen und bremsten ab. Während die hinter dem Hyundai fahrende 42-jährige Fiat-Fahrerin dies rechtzeitig erkannte und ebenfalls abbremste, reagierte der 57-Jährige im Mercedes Sprinter hinter ihr zu spät. Er schob die Pkw aufeinander auf. Bei dem Zusammenstoß erlitten sowohl die Fiat- als auch die Hyundai-Lenkerin leichte Verletzungen, sie wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der insgesamt an den Fahrzeugen entstand, beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Der Fiat wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Wangen

Geschwindigkeitsmessungen auf Argenbrücke

Mehr als jeder zehnte Fahrer, der am Donnerstag zwischen 7.30 und 12.30 Uhr auf der Argentalbrücke der A 96 in Richtung Lindau unterwegs war, war deutlich zu schnell unterwegs. Die Geschwindigkeit war auf der Brücke wegen Glättegefahr reduziert, was insgesamt 209 Fahrzeuglenker nicht abgeschreckt hat, trotzdem schneller als erlaubt zu fahren. Vier der Lenker waren sogar so schnell unterwegs, dass ihnen nun Fahrverbote drohen. Trauriger Spitzenreiter war ein Daimler-Lenker, der nach Abzug der Toleranz immer noch 64 km/h zu schnell unterwegs war.

Isny

Zwei Laubbläser wurden bei einem Einbruch in den Geräteraum eines Reitvereins in Lochter gestohlen. Der Täter schlug zwischen dem 15. Januar und dem gestrigen Donnerstag das Vorhängeschloss des Schuppens auf und nahm im Anschluss beide Geräte mit. Der Schaden, der dem Verein durch die entwendeten Geräte und den Aufbruch des Schuppens entstanden ist, dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Isny

Auf dem Oberdeck des Parkhauses eines Supermarktes in der Lindauer Straße wurde am Donnerstag ein Pkw angefahren. Der Unfallverursacher, der zwischen 11.45 und 13.30 Uhr den geparkten VW Passat streifte, suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Schaden, der bei der Kollision an dem VW entstand, beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Wolfegg

Kind verletzt sich bei Auffahrunfall

Mit leichten Verletzungen ist eine 8-Jährige nach einem Verkehrsunfall auf der L330 am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Kind war gegen 17 Uhr als Mitfahrerin in einem Audi A3 von Rötenbach nach Kißlegg unterwegs, als die 37 Jahre alte Lenkerin des Wagens abbremste, um nach links in Richtung Boschers abzubiegen. Dies erkannte eine hinterherfahrende 26-Jährige in einem VW Multivan zu spät und fuhr wuchtig auf. Die Fahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt. An den beiden Pkw entstand indes jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der sich insgesamt auf rund 25.000 Euro belaufen dürfte. Beide Autos mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

Leutkirch

Auto beschädigt

Auf das Dach eines Autos eingeschlagen hat ein Unbekannter am Dienstag in der Bischof-Sproll-Straße. Zwischen 13.30 und 14.30 Uhr verursachte der Täter auf noch nicht bekannte Weise eine Delle im Dach des schwarzen VW Golf. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Unfallflucht

Einen Schaden von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker an einem auf einem Parkplatz im Falkenweg abgestellten Mercedes hinterlassen. Der Verursacher streifte zwischen 12 und 14 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Mercedes und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, unter Tel. 07561/8488-0 das Polizeirevier Leutkirch zu kontaktieren.

Aulendorf

Exhibitionist in Therme Ein unbekannter Mann soll sich am Sonntag in einem Becken der Therme in der Ebisweiler Straße anzüglich verhalten haben. Mehrfach habe er an seinen Genitalien manipuliert, sodass das Badepersonal auf ihn aufmerksam wurde. Als diese ihn im Bereich der Umkleiden stellen wollten, ergriff der Unbekannte die Flucht. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat nun Ermittlungen wegen Exhibitionistischen Handlungen gegen den Mann eingeleitet, sachdienliche Hinweise können unter Tel. 0751/803-3333 gegeben werden.

Hoßkirch

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem ein Autofahrer auf der L286 zwischen Ostrach und Altshausen durch sein Fahrverhalten aufgefallen ist. Der Lenker des braunen BMW 1er soll auf seiner Fahrt nach Altshausen trotz Gegenverkehrs mehrfach rücksichtslos überholt haben und auch in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Außerdem habe der Fahrer mehrmals grundlos gebremst und andere Fahrzeuge bei seinen Überholmanövern geschnitten. Eine Polizeistreife stoppte den 21 Jahre alten BMW-Lenker letztlich in Aulendorf. Weitere Verkehrsteilnehmer, denen der BMW auf seiner Fahrt aufgefallen ist oder die gar durch die Fahrweise des jungen Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Fleischwangen

Pkw-Lenker nach Kollision mit Carport schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein Autofahrer, der am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Rathausstraße verunfallt ist und dabei schwer verletzt wurde, in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 54 Jahre alte Jeep-Lenker wegen einer medizinischen Notlage die Kontrolle über seinen Pkw verlor und in einer Linkskurve geradeaus in einen Carport fuhr. Er beschädigte dabei ein geparktes Fahrzeug sowie die überdachte Parkstelle. Der Fahrer verletzte sich bei der Kollision und musste nach dem Unfall schnellstmöglich versorgt werden. Die Feuerwehr barg den Fahrer aus seinem Pkw. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden, der durch den Unfall insgesamt entstanden ist, dürfte sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag belaufen.

