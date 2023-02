Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Vorfahrt genommen - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr in der Schlossstraße. Eine 37-jährige Renault-Lenkerin fuhr von der Mariabrunner Straße auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei offenbar den von links kommenden Skoda einer 41-Jährigen. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand am Wagen der Unfallverursacherin etwa 2.000 Euro, am Skoda rund 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Tettnang

Auffahrunfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr auf der Wangener Straße ereignet hat. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer war stadteinwärts unterwegs und erkannte zu spät, dass die 33-jährige Vorausfahrende auf Höhe des Klinikums verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge fuhr der Unfallverursacher wuchtig ins Heck des VW-Busses. Der BMW, an dem rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am VW-Bus wird der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro beziffert.

Tettnang

Gefährliches Überholmanöver bei Nebel

Weil er am Donnerstagmorgen trotz unklarer Verkehrslage auf der Landesstraße 333 überholen wollte, muss ein 45-jähriger Autofahrer mit einer Anzeige rechnen. Zwischen Walchesreute und Pfingstweid scherte er in einer langgezogenen Rechtskurve bei Nebel aus, um in einer Fahrzeugkolonne schneller voran zu kommen. Wegen des nahenden Gegenverkehrs war er gezwungen, sein Manöver abzubrechen, sodass ein Autofahrer abbremsen musste. Bei seinem Vorhaben war offenbar nicht nur seine Sicht nach vorne eingeschränkt, sondern auch nach hinten. Zum Zeitpunkt des Vorfalls fuhr eine Polizeistreife direkt hinter ihm. In der folgenden Kontrolle von den Beamten auf sein riskantes Manöver angesprochen reagierte er unwissend und uneinsichtig. Den 45-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Überlingen

Unfallflucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen in der Uhlandstraße geparkten schwarzen VW T-Roc am Fahrzeugheck beschädigt hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise zum Verursacher werden unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

Salem

Von Fahrbahn abgekommen

Abgeschleppt werden musste der VW Golf eines 22-Jährigen, nachdem dieser am Mittwoch auf der K 7782 verunfallt ist. Bei starkem Nebel war der zwischen Mühlhofen und Grasbeuren unterwegs und kam von der Straße ab. Er beschädigte eine Fahrbahnmarkierung sowie zwei Verkehrszeichen und kam nach rund 50 Metern im angrenzenden Feld zum Stehen. An seinem Wagen, der nicht mehr fahrbereit war, entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.

Salem

Auffahrunfall

Unachtsamkeit und mangelnder Sicherheitsabstand dürften die Ursachen für einen Unfall gewesen sein, der sich am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der L 200a zwischen Salem und Tüfingen ereignet hat. In Fahrtrichtung Tüfingen bog ein Autofahrer in einen Waldweg ab, woraufhin der dahinterfahrende 57 Jahre alte VW Polo-Lenker stark abbremsen musste. Während dieser einen Auffahrunfall verhindern konnte, erkannte der nachfolgende 46 Jahre alte VW Multivan-Fahrer die Gefahr zu spät und fuhr aufgrund geringen Sicherheitsabstands auf. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 7.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

