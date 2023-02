Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisiert randaliert und Polizeibeamte angegriffen

In einem Fachkrankenhaus endete die Ausfälligkeit einer 43-jährigen Frau am späten Donnerstagabend, nachdem diese zuvor Polizeibeamte angegriffen und beleidigt hatte. Die Streife war an den Hafenbahnhof gerufen worden, nachdem die 43-Jährige gegen 21.30 Uhr an einer dortigen Bushaltestelle versucht hatte, zwei Lebensmitteltüten einer wartenden 18-Jährigen zu stehlen, und dabei bereits mit der Besitzerin aneinandergeraten war. Mehrere Passanten hielten die Frau davon ab, die Heranwachsende zu schlagen, und übergaben die 43-Jährige der Polizei. Auch hier reagierte die deutlich alkoholisierte Frau unmittelbar hochaggressiv, beleidigte alle Anwesenden fortlaufend und spuckte in Richtung der Beamten. Außerdem versuchte sie, nach diesen zu treten, woraufhin sie in Gewahrsam genommen und mit Handschließen gefesselt werden musste. Auch beim Transport im Streifenwagen zum Krankenhaus schlug und trat sie um sich, verletzte aber glücklicherweise niemanden. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands befürwortete eine Ärztin schließlich die vorübergehende Unterbringung in einer Fachklinik. Die 43-Jährige wird sich nun unter anderem wegen versuchten Diebstahls, eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung strafrechtlich verantworten müssen.

Friedrichshafen-Fischbach

Gegen Bus getreten

Wegen versuchter Sachbeschädigung an einem RAB-Bus ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und sucht Zeugen. Als der Linienbus gestern gegen 13.40 Uhr an der Haltestelle "Neue Kirche" in Fischbach stand, trat ein bislang unbekannter Täter mehrfach gegen die rechte Seite des Fahrzeugs, während gerade mehrere Personen einstiegen. Der junge Mann, der offenbar in einer Gruppe unterwegs war, flüchtete mit seinen Begleitern im Anschluss. Der Tatverdächtige wird als etwa 18 bis 22 Jahre alt, ca. 180 cm groß und mit normaler Statur beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine grau-blaue Wollmütze und hatte auf der Wange ein Herz aufgemalt. Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Friedrichshafen/Meckenbeuren

Trunkenheitsfahrten

Gleich drei Fahrzeugführer, die deutlich unter Alkoholeinwirkung standen, zog die Polizei von Donnerstag auf Freitag aus dem Verkehr. Bereits gegen 16.15 Uhr wurde der 42-jährige Lenker eines Klein-Lkw bei Meckenbeuren kontrolliert, dessen Vortest einen Atemalkoholgehalt von über 1,5 Promille ergab. Ein 19-jähriger Fahrradfahrer, der gegen Mitternacht durch seine auffällige Fahrweise die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in Ailingen auf sich zog, kam beim Atemalkoholtest auf über 1,8 Promille. Ebenfalls durch seine unsichere Fahrweise fiel schließlich abermals bei Ailingen kurz vor 2 Uhr ein 38-jähriger Pkw-Lenker auf, dessen Vortest einen Wert von knapp 1,7 Promille ergab. Alle Betroffenen mussten sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und gelangen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige. Bei den beiden Kraftfahrzeugführern wurden zudem ihre Führerscheine einbehalten.

Überlingen

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr gerieten offenbar mehrere Personen in der "Stangenbar" in der Aufkircher Straße miteinander in Streit. Nachdem es wohl bereits in der Bar zu einer Auseinandersetzung gekommen war, verlagerte sich diese nach draußen auf die Straße. Im Bereich des Kreisverkehrs an der Franziskanerstraße sollen einem 24-jährigen Beteiligten dann von einem Unbekannten die Füße weggezogen und ihm, als er am Boden lag, ein Tritt ins Gesicht verpasst worden sein. Dadurch erlitt der 24-Jährige eine Platzwunde und Schürfungen, die vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden mussten. Aufgrund von Zeugenhinweisen auf ein auffälliges Kostüm konnte ein Tatverdächtiger festgestellt werden, der einen Streit zwar einräumt, jedoch die Körperverletzung in Abrede stellt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen der Tätlichkeiten oder Personen, die Hinweise zur Identität von Beteiligten geben können, und bittet diese, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Weil sie am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr entgegen der Einbahnstraße in die Aufkircher Straße eingefahren und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht haben soll, ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen eine 40-jährige Pkw-Lenkerin. Die Frau sei beim Hänselebrunnen trotz Durchfahrtsverbots stadtauswärts gefahren, als ihr ein 73-jähriger Pkw-Lenker ordnungsgemäß entgegenkam. Dieser erkannte die Gefahr und bremste stark ab. Eine 37-jährige Autofahrerin, die ihm folgte, reagierte zu spät und fuhr dem Mann auf. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro an den beiden Fahrzeugen. Zu einer Berührung mit dem Fahrzeug der 40-Jährigen kam es nicht, woraufhin diese ihre Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Salem

Mit Messer bedroht

Wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen 26-Jährigen. Weil er in offenbar stark alkoholisiertem Zustand auf der Fahrbahn lief, wurde der Mann am frühen Freitagmorgen kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße in Mimmenhausen von mehreren Personen angesprochen und angehalten, zur Sicherheit auf dem Gehweg zu laufen. Daraufhin zog der 26-Jährige ein Messer und bedrohte die Gruppe sowohl durch Gesten als auch verbal. Außerdem stieß er einen in der Nähe stehenden Mülleimer um, sodass sich der Inhalt auf der Straße verteilte. Beim Erkennen einer alarmierten Streifenwagenbesatzung versuchte der Aggressor zunächst zu flüchten, konnte aber eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der folgenden Durchsuchung wurde das aufgeklappte und griffbereit mitgeführte Messer in der Hosentasche aufgefunden. Außerdem ergab ein Alkoholvortest einen Wert von rund 2,5 Promille. Das Messer wurde sichergestellt, der 26-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Salem

Streit endet mit gebrochener Nase

Mit dem Verdacht eines Nasenbeinbruchs musste ein 17-Jähriger nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung gestern Nachmittag gegen 17 Uhr vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor war der Jugendliche in der Kirchgasse mit einem 31-Jährigen wohl aufgrund eines beschädigten Fastnachtswagens in Streit geraten. Daraufhin habe er Zeugen zufolge von dem Älteren einen Faustschlag ins Gesicht kassiert. Noch nicht geklärt ist, ob der Jüngere zuvor ebenfalls zugeschlagen hat. Während die Zeugen nichts beobachtet haben wollen, wurde bei dem 31-Jährigen ebenfalls eine Verletzung an der Lippe festgestellt. Beide Beteiligten waren zum Zeitpunkt des Vorfalls deutlich alkoholisiert. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen des Verdachts der wechselseitig begangenen Körperverletzung und bittet Personen, die den Streit ebenfalls beobachtet haben, sich unter Tel. 07553/82690 als Zeugen zu melden.

