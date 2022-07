Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Platzregen führte zu Unfall

Trebra (ots)

Ein 61-jähriger Autofahrer verunfallte gestern Nachmittag gegen 16.45 Uhr mit seinem Renault Megan auf der Landstraße 2062. Er befuhr die Straße aus Richtung Epschenrode in Richtung Trebra. In einer Rechtskurve, kurz vor dem Ortseingang Trebra, verlor er aufgrund starken Platzregens die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Straßengraben. Der Mann und zwei weitere Insassen hatten Glück. Sie blieben unverletzt. Sein Renault wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell