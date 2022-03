Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: So jung und erwischt

Jena (ots)

Ein 11-jähriger Ladendieb wurde am Montagmorgen in Jena beim Diebstahl erwischt. Der Junge begab sich in einen Supermarkt am Salvador-Allende-Platz. Hier steckte er sich Lebensmittel im Wert von über 15 Euro in seinen mitgeführten Rucksack. Anschließend wollte er den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen, wurde hierbei aber von einem Zeugen erwischt. Der junge wollte noch die Flucht ergreifen und wegrennen, was ihm allerdings nicht gelang, da der Zeuge ich einholen und stellen konnte.

