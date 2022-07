LPI-NDH: Stromkästen mit Graffitis besprüht

Großengottern (ots) - Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es gestern Abend, gegen 20 Uhr, am Eingang eines Supermarktes in der Mühlhäuser Straße. Zwei Männer im Alter von 23 und 64 Jahren, führten mit Hilfe einer Hebebühne Reparaturarbeiten an einem Werbeschild durch. Auf einer Höhe von ca. sechs Metern kippte plötzlich die Arbeitsplattform, aus bisher unbekannten Gründen, um. Beide Mitarbeiter stürzten zu ...

mehr