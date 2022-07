Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mountainbike vom Hof gestohlen

Mühlhausen (ots)

Von einem Grundstück in der Straße Alte Blobach wurde am gestrigen Abend zwischen 18 und 22 Uhr ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube entwendet. Der oder die Täter verschafften sich offensichtlich durch Aufdrücken des Hoftores Zutritt zum Grundstück. Der 31-jährige Eigentümer hatte sein Rad beim Abstellen mit einem Schloss am Treppengeländer gesichert. Ob das Fahrradschloss mittels Bolzenschneider oder anderweitig entfernt wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei hat Anzeige wegen des Besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell