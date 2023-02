Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Auto zerkratzt

Nicht zum ersten Mal zerkratzte ein unbekannter Täter das Auto einer 28-jährigen Frau. Bislang unbekannte Täter zerkratzten seit Anfang Februar bereits zum zweiten Mal den schwarzen Volvo der Geschädigten, die ihr Auto jeweils auf einer gekennzeichneten Parkfläche in der Hindenburgstraße abgestellt hatte. Der entstandene, vorläufig geschätzte Sachschaden betrug mehrere tausend Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Polizei sucht Unfallzeugen

In der Zufahrt zu einer Bäckereifiliale im Äußeren Mühlweg bzw. Überlinger Straße kam es am Freitagvormittag, gegen 09:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes Sprinter und einem Opel Mokka. Hierbei stand der 58-jährige Sprinterfahrer vor der 33-jährigen Fahrerin des Opel in der Zufahrt. Soweit herrschte Einigkeit über die Gegebenheiten vor Ort. Über den Schadensablauf an sich gab es vor Ort jedoch widersprüchliche Angaben. Insbesondere ist bislang unklar, ob der Sprinterfahrer rückwärts auf den Opel oder ob der Opel vorwärts auf den vor ihm stehenden Sprinter fuhr. Der Schaden am Sprinter wird auf 1000 Euro, der am Opel auf 2500 Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/2016-0 in Verbindung zu setzen.

Meßkirch

Körperliche Auseinandersetzung

Am Freitagabend, um 18:00 Uhr kam es in der Conradin-Kreutzer-Straße zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43-jährigen Mann und zwei bislang unbekannten Tätern. Die beiden Täter griffen den Geschädigten aus bislang unbekannten Gründen angeblich an und wollten ihn schlagen. Seinen Angaben nach, gelang es ihm, den ersten Schlagversuchen auszuweichen, woraufhin sich ein Gerangel entwickelte, bei dem er und ein Täter zu Boden fielen. Der zweite Täter trat den am Boden liegenden Geschädigten demnach mehrfach an den Kopf. Das Eingreifen von Passanten beendete die Auseinandersetzung und die Täter flüchteten unerkannt von der Örtlichkeit. Ein Täter wird als 175 cm groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit Jeanshose, schwarzer Jacke und weißen Schuhe beschrieben. Der zweite Täter soll 190 cm groß, schlank und ebenso wie der erste Täter bekleidet sein. Beide sollen mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Meßkirch

Schwer verletzter Autofahrer kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Auf der Stockacher Straße kam es am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem sich der 28-jährige Fahrer eines Subaru Legacy schwere Verletzungen zuzog. Der Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten Fahrzeugseite auf einen Baum neben der Fahrbahn. Anwohner nahmen die Unfallgeräusche wahr und begaben sich zur Unfallstelle. Hier bargen sie den Fahrer aus seinem Auto und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste-Hilfe. An dem Baum entstand geringer Sachschaden von ca. 500 Euro, am Subaru dürfte der Sachschaden bei ca. 3000 Euro liegen. Die polizeilichen Unfallermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Meßkirch

Betrunkenen Autofahrer angehalten

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife des Polizeireviers Sigmaringen den 18-jährigen Fahrer eines VW Polo. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung bei ihm fest. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben und darf bis auf Weiteres keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren. Sollte die Untersuchung der Blutprobe den Verdacht bestätigen hat Fahrer zumindest mit einer Fahrerlaubnissperre, sowie einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen.

