POL-HB: Nr.: 0022--Gedenktafel gestohlen--

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Barkhof, Hohenlohestraße Zeit: 11.01.23 bis 12.01.23

In der vergangenen Woche entwendeten bislang unbekannte Täter eine Gedenktafel im Ortsteil Barkhof. Die Polizei sucht Zeugen.

Einsatzkräfte wurden am Samstag in den Nelson-Mandela-Park an der Hohenlohestraße gerufen. Ein Zeuge hatte eine Beschädigung am dortigen Antikolonialdenkmal gemeldet und konnte die Tatzeit zwischen Mittwoch und Donnerstag begrenzen. Am Einsatzort stellten die Polizisten fest, dass vor dem Mahnmal in Form eines zehn Meter hohen Elefanten eine Gedenktafel aus Metall entfernt und gestohlen wurde.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und fragt: "Wer hat Mittwoch oder Donnerstag verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht?". Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

