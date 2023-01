POL-HB: Nr.: 0021--Fußgänger stirbt nach Bahnunfall

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bürgermeister-Smidt-Straße Zeit: 12.01.2023, 14:10 Uhr Ein 76 Jahre alter Mann betrat am Mittwochnachmittag die Filiale einer Krankenkasse in Mitte und schlug mit einer Axt gegen eine Plexiglasscheibe. Mitarbeiter überwältigten den Mann. Gegen 14:10 Uhr betrat der Mann die Geschäftsräume in der Bürgermeister-Smidt-Straße. Er setzte sich zunächst in den ...

