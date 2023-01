POL-HB: Nr.: 0019 --Mann schlägt mit Axt zu

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Senator-Balcke-Straße Zeit: 13.01.23, 02.20 Uhr Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen in der Nacht zu Freitag in Habenhausen zwei junge Autoknacker fest. Das Duo machte sich zuvor an einem geparkten VW Golf zu schaffen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete nachts in der Senator-Balcke-Straße, wie ein Verdächtiger mit einem Karton aus einem geparkten Golf stieg ...

