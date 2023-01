POL-HB: Nr.: 0020--Polizei fasst Autoaufbrecher

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 12.01.23, 18.35 Uhr Am Donnerstagabend zeigte eine 42 Jahre alte Frau in einem Einkaufszentrum in Walle den Hitlergruß und beleidigte Passanten. Die Polizei wurde gegen 18.35 Uhr alarmiert, weil eine Frau in einem Einkaufszentrum Besucher beleidigte und ihnen den Hitlergruß zeigte. Eine alarmierte Streife nahm die alkoholisierte Frau vorläufig fest. ...

