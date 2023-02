Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Geparkte Fahrzeuge gestreift und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntag zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr zwei Fahrzeuge in der Gorheimer Straße gestreift. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen auf der rechten Seite beschädigten Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Pfullendorf

Frau geht auf Security und Polizei los

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 20 Jahre alte Frau rechnen, die am Sonntagabend auf einer Faschingsveranstaltung in Aach-Linz den Sicherheitsdienst und die Polizei beschäftigt hat. Die deutlich alkoholisierte Frau war gegen 21 Uhr vom Festgelände verwiesen worden, was sie jedoch nicht auf sich sitzen lassen wollte. Da sie im Anschluss versuchte, über die Absperrung zu klettern, wurde sie von Security-Mitarbeitern festgehalten. Dabei schlug und trat sie die beiden Männer. Auch als eine alarmierte Polizeistreife eintraf, beruhigte sich die 20-Jährige nicht, sondern versuchte, einer Beamtin einen Kopfstoß zu versetzen. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte die Frau sowohl die Polizisten als auch den Sicherheitsdienst mit derben Ausdrücken und sperrte sich gegen die Mitnahme im Streifenwagen. Die 20-Jährige wird nun unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Saulgau

Mit Sektflasche zugeschlagen

Leichte Verletzungen hat eine 45-jährige Frau am frühen Sonntagmorgen auf einem Ball im Stadtforum erlitten. Ein alkoholisierter 37-Jähriger schlug der Frau aus noch unbekannten Gründen gegen 3.30 Uhr eine Sektflasche über den Kopf. Die Flasche zerbrach, die 45-Jährige erlitt eine Beule und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Dem 37-Jährigen erteilte eine alarmierte Polizeistreife einen Platzverweis und zeigte ihn wegen gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Saulgau

Mit Restalkohol am Steuer

Deutlich über ein Promille Alkohol hatte ein 35-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 11 Uhr intus, als er von einer Polizeistreife in der Martin-Staud-Straße gestoppt wurde. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und stellten seinen Führerschein sicher. Der 35-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Eigenen Angaben des 35-Jährigen zufolge hatte er am Vortag Alkohol konsumiert. Die Polizei warnt davor, mit Restalkohol hinters Steuer zu sitzen. Oft wird der noch vorhandene Pegel unterschätzt. Ein paar Stunden Schlaf genügen in den meisten Fällen nicht, um den Alkohol im Körper vollständig abzubauen. Insbesondere Fahranfänger, für die die Nullpromillegrenze gilt, müssen bei einer Alkoholfahrt mit teils erheblichen Konsequenzen rechnen. Aber auch alle anderen Fahrzeugführer können schon ab einer Alkoholkonzentration von 0,3 Promille belangt werden, sofern sie in einen Unfall verwickelt sind. Dabei kann es auch unerheblich sein, ob der Unfall selbst oder von einem anderen verursacht wurde. Daher empfiehlt die Polizei: Lassen Sie Ihren Wagen im Zweifelsfall lieber stehen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell