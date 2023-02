Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Frau bei Verkehrsunfall auf Bundesstraße schwer verletzt

Frontal mit einem Pkw im Gegenverkehr zusammengestoßen ist eine 69 Jahre alte Skoda-Fahrerin am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr auf der B32 bei Knollengraben. Die Lenkerin war in Richtung Ravensburg unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrspur fuhr und dort mit dem VW Bus einer 43-Jährigen zusammenstieß. Die Unfallverursacherin verletzte sich dabei schwer. Sie musste zur medizinischen Versorgung umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die VW-Lenkerin sowie ein 9 Jahre alter Junge, der sich ebenfalls bei ihr im Auto befand, wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Schaden, der durch den frontalen Zusammenstoß der Autos entstand, wird am Skoda auf rund 10.000 und am VW auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Räumungsarbeiten war die B32 in dem Bereich für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Bad Wurzach

Pflanzen herausgerissen

Aus mehreren Gärten im St.-Konrad-Weg in Seibranz wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag Thujapflanzen aus der Erde gerissen und beschädigt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen der Beschädigungen und bittet Personen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Wangen

Zweijähriger von Pkw angefahren

Einen zweijährigen Jungen übersehen und angefahren hat eine Autofahrerin am Sonntag kurz vor 17 Uhr in der Straße "Spinnerei". Die 66 Jahre alte Lenkerin fuhr die Straße, in der sich derzeit eine Baustelle befindet, langsam entlang und nahm den kleinen Bub zwischen den Warnbaken zu spät war. Trotz Bremsung erfasste sie den Jungen mit der Fahrzeugfront. Dieser stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Nach einer Untersuchung durch einen Rettungsdienst war kein Aufenthalt in einem Krankenhaus nötig. Am VW der Frau entstand kein Schaden.

Eichstegen

Einbrecher am Werk

Ein Einbrecher war am Sonntag wohl in der Hauptstraße zugange. Der Täter hebelte zwischen 14 und 22.30 Uhr mit einem Werkzeug die Wohnungstüre einer Unterkunft auf. Ob er auch tatsächlich etwas aus den Wohnräumen stahl, wird derzeit noch geklärt. Personen, die Hinweise auf den Täter des Einbruchs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Leutkirch

Polizei sucht nach Angriff Zeugen

Zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitag, 10.02.2023, gegen 18 Uhr im Eingangsbereich eines Supermarkts in den Bahnhofsarkaden ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge erkannte eine 18-Jährige im Kassenbereich mehrere junge Männer wieder, von denen sie wenige Tage zuvor bereits angegriffen und geschlagen worden war. Ihr 42 Jahre alter Vater sprach die Männer daraufhin im Eingangsbereich an, woraufhin diese ihn sofort ins Gesicht geschlagen haben und ihn im weiteren Verlauf am Boden liegen getreten haben sollen. Auch die 18-Jährige bekam erneut Schläge ab. Erst als die beiden Opfer um Hilfe riefen, ließen die Täter von ihnen ab. Das Polizeirevier Leutkirch erhofft sich nun durch Zeugenhinweise eine Aufklärung der Tat. Wer hat zum genannten Zeitpunkt eine Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise zu den vier jungen Männern oder Jugendlichen geben, von denen einer eine auffällig weiße Jacke und eine Beinschiene trug? Ein weiterer Täter war mit einer Jeansjacke mit Fellelementen bekleidet. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Waldsee

Betrunkener 57-Jähriger fährt gegen Baum

Am Sonntagnachmittag ist ein 57-jähriger Mann mit seinem Skoda auf einem Parkplatz in der Eschlestraße gegen einen Baum gefahren. Der Mann steuerte seinen Skoda kurz nach 16 Uhr einen Wiesenhang hinab und kam letztlich an dem Baum zum Stehen. An seinem Pkw entstand dadurch ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Ursache für den Unfall war der alarmierten Polizei schnell klar. Nur unter großen Schwierigkeiten konnte der augenscheinlich alkoholisierte Mann selbstständig aus seinem Auto aussteigen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann war mit fast 3 Promille unterwegs gewesen. Er musste daher die Beamten ins Klinikum begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Auch seinen Führerschein musste er abgeben und darf bis auf weiteres keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren. Außerdem kommt nun eine Strafanzeige auf ihn zu.

Aulendorf

Autos beschädigt und Kennzeichen geklaut

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem Hof in der Zollenreuter Straße insgesamt vier geparkte Autos zerkratzt. Zudem zerstach er die Reifen der Wagen und stahl an zwei der Pkw die hinteren Kennzeichen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803-6666 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell