PP Ravensburg: Abhängiger 10-Jähriger wohlauf - Öffentlichkeitsfahndung abgeschlossen

Bodenseekreis (ots) - Markdorf Pkw-Anhänger löst sich während der Fahrt Während der Fahrt hat sich am Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Ravensburger Straße (B 33) von einem Sprinter der Anhänger gelöst und in der Folge rund 28.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Anhänger geriet in den Gegenverkehr und streifte dort einen entgegenkommenden Mercedes, dessen Fahrer gerade noch ausweichen konnte. Bei dem ...

