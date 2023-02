Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall auf Ulmer Straße

Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Montag kurz vor 10 Uhr auf der Ulmer Straße verunfallt ist. Der 62 Jahre alte Daimler-Fahrer fuhr vom Eisstadion kommend in Richtung Weingarten, als er in der Kurve nach links von der Straße abkam. Er prallte gegen die Fahrbahnbegrenzung, wo wohl seine Vorderachse brach. Sein Pkw schleuderte im Anschluss über beide Fahrspuren nach rechts, sodass sein Wagen im Bankett zum Stillstand kam. Der 62-Jährige musste nach der Kollision von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo seine leichten Verletzungen versorgt wurden. Sein Auto, an dem ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand, wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Ravensburg

Motorradfahrer fährt gegen Zaun

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bernhofen und Vorderweißenried ist ein 23 Jahre alter Motorradfahrer am Montag gegen 15.15 Uhr in einen Gitterzaun gefahren. Der Biker kam aus nicht geklärter Ursache nach links von der Straße ab und prallte gegen den Zaun. Der 23-Jährige stürzte und verletzte sich dabei am Kopf. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Ravensburg

Betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Gleich zwei deutlich betrunkene Autofahrer hat die Polizei Ravensburg am frühen Dienstagmorgen gestoppt. Eine 48 Jahre alte Autofahrerin kontrollierten die Beamten auf der L325 bei Schlier. Als diese bei einem Atemalkoholtest einen unrühmlichen Wert von mehr als 1,4 Promille erreichte, beendeten die Polizisten ihre Fahrt und nahmen sie mit in ein Krankenhaus, wo ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führerschein behielten die Beamten ein. Das gleiche Schicksal ereilte einen 25 Jahre alten Mann, den die Polizei in der Schubertstraße kontrollierte. Nachdem der Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von 1,5 Promille anzeigte, war auch für ihn die Fahrt beendet. Ein Blutabnahme sowie die Abgabe seines Führerscheins waren die Folge. Auf beide kommen nun Strafanzeigen zu, sollten die Untersuchungen ihrer Blutproben den zu hohen Alkoholgehalt bestätigen.

Wangen

Jugendgruppen sorgen für Ärger an sonst friedlichem Rosenmontag

Auch wenn der Großteil der gestrigen Rosenmontagsfeierlichkeiten im Stadtgebiet friedlich vonstattengegangen ist, haben Jugendgruppen am Nachmittag für Ärger gesorgt. Wie ein 18-Jähriger der Polizei meldete, sei er auf dem Vorplatz der Eselsmühle gegen 15.30 Uhr von mehreren Jugendlichen angegriffen worden. Sie stahlen dessen Jacke. Die Täter hätten ihn schon kurz zuvor im Bereich der Tiefgarage eines Lebensmittelmarktes angesprochen und anschließend auf dem Vorplatz abgepasst. Ein Jugendlicher, der "Ahmed" gerufen worden sein soll, habe den 18-Jährigen in die Rippen geschlagen. Andere hätten ihm die schwarze Daunenjacke der Marke Adidas samt darin enthaltener Geldbörse abgenommen. Auch vor der Kirche St. Martin haben Jugendliche gegen 16 Uhr für Ärger gesorgt. Zwei größere Gruppen sind nach bisherigen Erkenntnissen dort in Streit geraten und haben sich gegenseitig verletzt. Ein 17-Jähriger erlitt dabei eine oberflächliche Schnittverletzung, die mutmaßlich durch eine Glasflasche entstanden ist. Ein weiterer 17-Jähriger, der der Polizei kurze Zeit später gemeldet wurde, war durch ein Pfefferspray verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen und prüft, inwiefern die Taten zusammenhängen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Wangen

Auseinandersetzung vor Bar

Vor einer Bar in der Klosterbergstraße soll es am Dienstagmorgen kurz vor 4 Uhr zu einer Schlägerei gekommen sein. Zwei Personengruppen sollen wohl vor dem Lokal in einen handfesten Streit verwickelt gewesen sein, bei dem ein 23-Jähriger mehrmals ins Gesicht geschlagen wurde. Er erlitt mehrere Verletzungen, lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst aber ab. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Körperverletzung, sachdienliche Hinweise zur Tat können unter Tel. 07522/984-0 gegeben werden.

Isny

Pkw touchiert Radfahrer

Leichte Verletzungen sind die Folgen für einen Radfahrer, der am Montag kurz vor 18 Uhr im Kreisverkehr im Achener Weg von einem Pkw-Lenker angefahren wurde. Der 69-jährige Fahrer eines Citroens übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den 49-jährigen Rennrad-Fahrer, der sich schon im Kreisverkehr befand. Dieser stürzte durch die Kollision und prellte sich das Bein. Bei der Kollision entstanden am Pkw rund 2.000 und am Rad etwa 1.500 Euro Sachschaden.

Mochenwangen

Bereits am Freitag soll ein 41 Jahre alter Mann in der Haydnstraße in Wolpertswende angepöbelt und geschlagen worden sein. Unbekannte hätten den zur Tatzeit deutlich alkoholisierten Mann angesprochen und mehrfach ins Gesicht geschlagen, worauf dieser zu Boden gestürzt sei. Die Angreifer ließen dann von ihm ab und seien geflüchtet. Im Nachgang stellte der 41-Jährige das Fehlen seines Hausschlüssels und Mobiltelefons fest. Der Mann erstattete erst am Montag Anzeige, die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Feuerwehrmann verursacht Verkehrsunfall

Auf dem Weg in den Einsatz hat ein 37 Jahre alter Feuerwehrmann am Montagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht und sich selbst sowie eine weitere Autofahrerin verletzt. Der Mann war nach einer Alarmierung mit seinem privaten Pkw zum Feuerwehrhaus unterwegs und befuhr den Heubacher Weg. An der Einmündung fuhr er nach links in die Straße "Im Ballenmoos". Eine entgegenkommende 32 Jahre alte Opel-Lenkerin erkannte den heraneilenden Fahrer und hielt vorsichtshalber vor der Einmündung am Straßenrand an. Der Feuerwehrmann erkannte den haltenden Wagen vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht und fuhr gegen den stehenden Pkw. Er sowie die die 32-Jährige verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Sie wurden beide von Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Die beiden Autos wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Bad Waldsee

Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt

In der Friedhofstraße ist es am Montag gegen 19.30 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Ein 16-Jähriger soll nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Holzstock auf einen 19-Jährigen eingeschlagen und diesen am Kopf verletzt haben. Eine 18 Jahre alter Begleiter des 19-Jährigen habe mehrere Schläge ins Gesicht bekommen. Ob diese ebenfalls von dem Jugendlichen mit dem Holzstock ausgeteilt wurden oder von einem seiner unbekannten Kameraden, mit denen er unterwegs gewesen sein soll, klärt nun der Polizeiposten Bad Waldsee. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07524/4043-0 erbeten.

Leutkirch

Zeugen nach Auseinandersetzung vor Gaststätte gesucht

Eine Jugendgruppe soll vor einer Gaststätte in der Kornhausstraße am Sonntag auf einen unbedarften 38-Jährigen eingeschlagen haben. Der Mann, der selbst deutlich alkoholisiert war, wollte zwischen 22 und 23 Uhr das Lokal betreten und wurde durch die für ihn fremde Gruppe angesprochen und provoziert. Schließlich soll ein etwa 185 cm großer Mann mit dunklen Haaren, Wollmütze, Jeans und dunkler Jacke dem 38-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen und ihm dabei das Jochbein gebrochen haben. Der Geschlagene erstattete erst nach dem Wochenende Strafanzeige, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Personen, die Hinweise auf die Gruppe und den Angreifer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 bei der Polizei Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Scheibe eingeschlagen

Am Rolltor eines Firmengebäudes In den Bögen wurde in der Nacht zum Sonntag ein Fenster eingeschlagen. Der Täter nahm eine auf dem Gelände befindliche Leiter und einen Schneeschieber, mit dem er das Fenster im oberen Teil des Rolltors einschlug. In das Innere der Lagerhalle gelangte er wohl nicht. Der Schaden am Rolltor dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Vorfalls, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

