Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bäume umgeknickt

Unbekannte haben in der Federburgstraße im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag drei Vogelbeerbäume umgeknickt und dadurch Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro verursacht. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Leutkirch

Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Gut zwei Promille hatte ein 59-jähriger Mann intus, als er am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Kemptener Straße mit seinem Pedelec gestürzt ist. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch bei dem 59-Jährigen fest. Nachdem ein Atemalkoholtest den Verdacht bestätigte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem Radfahrer. Er hat nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Leutkirch

Mit abgeschlagener Flasche verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Leutkirch gegen einen 26-jährigen Mann, der am Dienstag gegen 18.30 Uhr einen 28-Jährigen verletzt hat. Aus noch unbekannten Gründen gerieten die Männer in einem Wohnheim in der Straße "Im Schleifrad" in Streit, in dessen Verlauf der 26-Jährige eine Flasche zerschlug und auf den Älteren losging. Dieser konnte den Angriff zwar abwehren, wurde dabei aber an der Hand getroffen und verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Leutkirch

Vorfahrt missachtet - Unfall

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 11 Uhr in der Memminger Straße ereignet hat. Eine 31 Jahre alte VW-Lenkerin wollte die Memminger Straße von der Zeppelinstraße her kommend geradeaus überqueren und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 75-jährige Opel-Fahrerin. Beim Zusammenstoß erlitt die Unfallverursacherin schwere, die 75-Jährige leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Um die Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Aitrach

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr an einem Opel Zafira hinterlassen, der vor einem Einkaufsmarkt im St.-Konrad-Weg abgestellt war. Offenbar touchierte der Unbekannte den Opel mit einer Anhängekupplung am Heck. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Wangen

Auffahrunfall fordert Verletzte

Aus Unachtsamkeit hat ein 66 Jahre alter Dacia-Lenker am Dienstag gegen 10 Uhr in der Ravensburger Straße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mann verletzt wurde. Der Dacia-Fahrer erkannte das Bremsen des Verkehrs vor ihm zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Ford auf, den er auf einen VW aufschob. Während alle drei Fahrer der Autos unverletzt blieben, erlitt ein 52 Jahre alter Beifahrer im Ford leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden, der an den drei Fahrzeugen durch den Unfall entstand, dürfte sich auf insgesamt rund 10.000 Euro belaufen.

Argenbühl

Hundehalter nach Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht nach dem Besitzer eines Hundes, der bei einem Verkehrsunfall auf der L 265 zwischen Dettishofen und Gottrazhofen am Dienstagabend von einem Pkw angefahren wurde. Auf Höhe von Lutzeney querten gegen 20.15 Uhr zwei Hunde, einer groß und einer klein, die Landesstraße, auf der just in diesem Moment ein 29-Jähriger in einem Mercedes entlangfuhr. Der Autofahrer erfasste den größeren der beiden Hunde, der nach der Kollision aber aufsprang und zusammen mit dem anderen davonrannte. Die Kollision war so wuchtig, dass am Mercedes ein Schaden entstand, der auf rund 4.000 Euro geschätzt wird. Der Besitzer der Tiere konnte bislang nicht ausgemacht werden. Personen, die Hinweise auf den Hundehalter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 mit dem Polizeirevier Wangen in Verbindung zu setzen.

Isny

Verkehrsschild überfahren und geflüchtet

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht hat der Polizeiposten Isny gegen die Fahrerin eines VW eingeleitet, die am Dienstag kurz nach 13 Uhr an der Einmündung Ammannstraße/Stockachstraße ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Straßenschild überfahren hat. Die Fahrerin hielt nach der Kollision an, stieg aus und begutachtete den Schaden, bevor sie nach einer Diskussion mit ihrem Beifahrer wieder einstieg und davonfuhr. Um eine Regulierung des Schadens in Höhe von mehreren hundert Euro an dem Verkehrszeichen kümmerte sie sich nicht. Die unbekannte Fahrerin, die dabei von einem Anwohner beobachtet wurde, soll 30 bis 35 Jahre alt und schlank gewesen sein. Sie hatte dunkles, längeres Haar. Zeugen des Verkehrsunfalles, insbesondere ein älterer Herr mit Hund, der sich zum Unfallzeitpunkt an den Wertstoffcontainern an der Einmündung aufgehalten haben soll, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Bad Waldsee

Monitor gestohlen

Aus einer verschlossenen Lagerhalle in Steinenberg wurde in der Nacht zum Dienstag ein Monitor von einem Traktor gestohlen. Der Täter brach das Vorhängeschloss der Lagerhalle auf und nahm den hochwertigen Monitor aus dem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Der Schaden, der dem Besitzer durch den Einbruch und das Abhandenkommen des Bildschirms entstanden ist, wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

