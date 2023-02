Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.02.2023

Wangen im Allgäu / Landkreis Ravensburg (ots)

Beim Diebstahl erwischt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach dem versuchten Diebstahl von mehreren hochwertigen Elektronikartikeln sitzt ein junger Mann in Untersuchungshaft. Der 24-Jährige besuchte am Dienstagabend zusammen mit einem 33 Jahre alten Komplizen ein Geschäft Am Waltersbühl. Beide Tatverdächtige nahmen diverse Waren im Wert von mehreren hundert Euro aus den Regalen, die sie erst in einen anderen Ladenbereich trugen und dort in mitgebrachten Rucksäcken verstauten. Anschließend wollten sie das Geschäft verlassen, ohne die Artikel zu bezahlen, als sie von mehreren Zeugen, die auf den Diebstahl aufmerksam geworden waren, angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurden. Wie sich herausstellte, hatten die beiden georgischen Männer bereits Anfang Februar in dem Geschäft mehrere Elektronikartikel, ebenfalls im Wert von mehreren hundert Euro, gestohlen. Eine Überwachungskamera hatte die Tat damals aufgezeichnet. Die Polizei vermutet, dass das Duo mithilfe von Diebstählen ihren Lebensunterhalt bestreitet, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls gegen sie eingeleitet wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der 24-Jährige am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Dort wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen, der bereits schon in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlich gelagerter Taten in Erscheinung getreten ist. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 33-Jährige, der sich wohl erst seit kurzer Zeit in Deutschland befindet, wurde auf freien Fuß gesetzt.

