POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar für den Zeitraum vom 29.05.2023-30.05.2023

Braunlage

-Brand in ehemaliger Wäscherei

Am 28.05.2023, gegen 14.00 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Harzburger Str. in Braunlage gerufen. Dort war es in einer leerstehenden ehemaligen Wäscherei aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch gekommen. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen und letztlich bis 15.25 Uhr vollständig zu löschen.

Personen kamen nicht zu Schaden. Der geschätzte Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Durch Spezialkräfte der Polizei Goslar wurden erste Ermittlungen an der Brandstelle durchgeführt. Das Gebäude wurde für eine weitere Spurensuche beschlagnahmt. Das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes wird in dieser Woche die Ermittlungen zur Brandursache fortsetzen.

Da aufgrund der Gesamtumstände durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Sachverständiger beauftragt wird, der die Brandstelle in den nächsten Tagen in Augenschein nehmen wird, sind Ergebnisse vermutlich erst Anfang kommender Woche zu erwarten.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 bei der Polizei Goslar, oder der 05520 / 93260 zu melden.

Langelsheim-Wolfshagen

- Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden und anschließender Unfallflucht

Am Sonntag, 28.05.2023, gegen 15.25 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann aus Salzgitter mit seinem Motorrad der Marke Suzuki, die Kreisstraße 35, von Wolfshagen in Richtung Lautenthal. Hinter ihm befanden sich weitere drei Motorradfahrende aus seinem Verwandten-/Bekanntenkreis. Vor dem 50-Jährigen soll sich ein dunkler PKW VW Kombi mit Eschweger Kennzeichen (ESW) gefahren sein.

Dieser PKW sei nach einer Kurve seine Geschwindigkeit deutlich langsamer geworden, worauf der 50-Jährige angenommen habe, dass der Fahrer ihm ein Überholen habe ermöglichen wollen.

Als der Kradfahrer zum Überholen ansetzt habe, sei der VW-Fahrer plötzlich ebenfalls auf die linke Fahrbahnseite gewechselt, habe seine Geschwindigkeit nochmals stark herabgesetzt und sei dann nach links in einen Feldweg abgebogen.

Der 50-Jährige habe eine Vollbremsung vorgenommen um ein Auffahren zu verhindern. Hierbei sei er jedoch über den Lenker seines Motorrades auf die Fahrbahn gestürzt. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des VW setzte die Fahrt anschließend fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Der Salzgitteraner wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Krad entstanden Lackschäden und Beulen im ungefähr vierstelligen Bereich.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer eines PKW, der aus Rtg. Lautenthal in Rtg. Wolfshagen den Unfall aus der Gegenrichtung beobachtet haben müsste, sich bei der Polizeistation Langelsheim unter der 05326/ 978780 zu melden.

GS-Oker

-Diebstahl einer Campingausrüstung

Am 29.05.2023 wurde durch einen 62-jährigen Schweizer bei der Polizei in Goslar der Diebstahl seiner kompletten Campingausrüstung angezeigt. Der Schweizer habe eigenen Angaben zur Folge mit seinem Campingbus am 27.05.2023 an einem Angelteich in der Halberstädter geparkt und die Ausrüstung vor seinem Camper aufgestellt.

Als er nach einer mehrstündigen Abwesenheit gegen 20.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrt sei, habe er feststellen müssen, dass zwischenzeitlich sämtliche Gegenstände,

2 Liegestühle von der Firma "Lafuma"

1 Angelstuhl von der Firma "Armtec"

1 Dusche/Toilettenmobil

2 Schaffelle

2 Angelrouten mit Zubehör,

in der Zwischenzeit durch unbekannte Täter entwendet worden seien.

Den Wert des Diebesgutes bezifferte der Geschädigte auf rund 1.700 EUR.

Hinweise auf den Verbleib der Gegenstände, bzw. sonstige sachdienliche Infos nimmt die Polizei Goslar unter der 05321 / 3390 entgegen.

Seesen

Brand auf Klinikgelände vom 22.05.2023

- Brandursache geklärt

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5515655

Die Ursache für den Brand eines Traktors in einem Gebäude auf dem Gelände eines Krankenhauses in der Karl-Herold-Str. ist geklärt.

Die Ermittler des 1. Fachkommissariats konnten in Zusammenhang mit einem durch die Staatsanwaltschaft beauftragten Sachverständigen bei Ihrer Spurensuche vor Ort am vergangenen Freitag zweifelsfrei einen technischen Defekt im Motorraum des Traktors feststellen. Die Brandstelle wurde nach Beendigung der Maßnahmen wieder freigegeben.

