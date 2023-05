POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.05.2023

Goslar (ots) - Diebstahl eines Pedelec aus Keller Im Verlauf des verlängerten Himmelfahrt- Wochenendes kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Clausthal-Zellerfeld, Am Schlagbaum zum Diebstahl eines Pedelec. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Kellerraum des Gebäudes und entwendeten das dort abgestellte Pedelec. Körperverletzung Im Bereich der Silberstraße in Clausthal-Zellerfeld kam es ...

