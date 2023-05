Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Pressebericht zu schwerem Verkehrsunfall mit allein beteiligtem Krad

Goslar (ots)

Am Sonntag, dem 21.05.23 befährt ein 33jähriger aus Helmstedt mit seinem Krad Kawasaki die Bundesstraße 4 aus Richtung Braunlage kommend, in Richtung Torfhaus. Kurz vor der Ortslage Königskrug kommt er in einer leichten Linkskurve aufgrund unangepasster überhöhter Geschwindigkeit allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Von der Bankette rutscht er in den Straßengraben und kommt dort nach insgesamt 104! Metern zum Liegen. Hierbei wird er lebensgefährlich verletzt. Er wird noch vor Ort in ein künstliches Koma versetzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Krad Kawasaki entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro. Die B 4 wird während der Bergungsmaßnahmen im Zeitraum zwischen 18.40 Uhr und 20.30 Uhr voll gesperrt.

i.A. Richter, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell