POL-GS: POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.05.2023

Goslar (ots) - Pkw-Brand Am Donnerstag, den 18.05.2023, gegen 20:50 Uhr, entdeckte ein 30-jähriger Alfelder sowie seine 31-jährige Begleitung, auf einem Grundstücksgelände in der Lautenthaler Straße, in 38723 Seesen, einen in Feuer stehenden Pkw. Die Feuerwehr Seesen konnte das Feuer schnell kontrollieren und den Pkw-Brand löschen, sodass eine mögliche Schadensausweitung verhindert werden konnte. Bislang ist der ...

mehr