POL-CE: Verkehrsunfall mit mehreren schwerverletzten Personen

Celle (ots) - Celle - In dem Fall des in einer Wohnung in Winsen/Aller aufgefundenen verstorbenen Säuglings ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen die Kindesmutter wegen des Verdachts des Totschlags. Der 32-jährigen Frau wird vorgeworfen, ihren von ihr am frühen Morgen des 20.03.2023 in ihrer Wohnung ...

