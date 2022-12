Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwarzer Kleinwagen flüchtet nach Fußgängerkollision - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh sucht den flüchtigen Fahrer eines schwarzen Kleinwagens, nachdem es am späten Dienstagnachmittag (20.12., 16.40 Uhr) auf der Rhedaer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Fußgänger kam.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr der Fahrer des gesuchten Kleinwagens die Rhedaer Straße in Richtung Westring/ B 61. In Höhe eines Lebensmittelmarktes beabsichtigte ein 74-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock zu diesem Zeitpunkt zu Fuß die Fahrbahn zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit der linken Fahrzeugseite des schwarzen Kleinwagens. Der Fußgänger kam zu Sturz und verletzte sich schwer. Während Ersthelfer sich umgehend um den verletzten 74-Jährigen kümmerten, fuhr der Fahrer des Kleinwagens mit unverminderter Geschwindigkeit weiter Richtung Westring/ B 61.

Der verständigte Rettungsdienst sowie ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung am Unfallort und transportierten den 74-Jährigen anschließend zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Krankenhaus. Die schweren Verletzungen waren den Einschätzungen nach nicht lebensbedrohlich. Im Krankenhaus nahmen die begleitenden Beamten bei dem 74-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief in der Folge positiv. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde dem Mann aus Schloß Holte Stukenbrock daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Fahrer des schwarzen Kleinwagens verliefen derweil negativ. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile gefunden werden, die ersten Ermittlungen zufolge einem schwarzen Peugeot 206 CC zugeordnet werden können. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Durch die Polizeikräfte wurde die Rhedaer Straße rund um die Unfallstelle für etwa zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Feuerwehrkräfte unterstützten die Beamten mit Rüstwagen zur Ausleuchtung.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf den am Unfall beteiligten Pkw-Fahrer oder auf einen unfallbeschädigten schwarzen Peugeot 206 geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

