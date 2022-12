Polizei Gütersloh

POL-GT: Eigentümer gesucht - Wem gehört das Rad?

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ende November (24.11.) konnten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen nach zwei Einbrüchen in Wohnungen an der Lindenstraße in Tatortnähe vorläufig festnehmen (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5379739).

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Kriminalbeamten fest, dass der 25-Jährige ein Fahrrad am Tatort zurückließ, welches nach derzeitigem Stand aus einem Diebstahl stammen könnte. Einem Eigentümer konnte das Fahrrad bislang nicht zugeordnet werden.

Es handelt sich um ein Herrenrad des Herstellers Alu City Star in der Farbe silber.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Fahrrad machen? Wer kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

