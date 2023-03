Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Präventionsstreife am Aktionstag zur Bekämpfung von Einbruchsdiebstählen

Celle/Wathlingen (ots)

Am 23.03.2023 fand der landesweite Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Einbruchskriminalität statt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, an diesem Tag präventiv auf Streife zu gehen. In den Wohngebieten Wietzenbruch Glockenheide, Lachtehausen im Verlauf der Wittingen Straße und im Gemeindegebiet Wathlingen waren insgesamt 3 Teams unterwegs. Neben dem Leiter des Präventionsteams, Kriminalhauptkommissar Riebandt und dem Beauftragten für Verkehr, Polizeihauptkommissar Wiechmann, waren zudem noch Ermittlungsbeamte aus dem Sachgebiet Wohnungseinbruchdiebstahl unterwegs. Wir suchten gerade Wohngebiete auf, in denen es in der Vergangenheit zu Einbrüchen gekommen war. Sind uns Häuser aufgefallen, wo Einbrechern das kriminelle Handwerk leichtgemacht worden wäre, haben wir das Gespräch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gesucht. Uns ist bekannt, dass ein Einbruch in die eigenen vier Wände für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis bedeutet. Gleichwohl ist aber auch bekannt, dass über ein Drittel der Einbrüche nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen oder auch durch aufmerksame Nachbarn im Versuch stecken bleiben.

Wichtig ist

1. Lassen Sie ihr Haus und Wohnung) in der Dämmerung auch Innen nicht unbeleuchtet. Ihr Zuhause sollte bewohnt aussehen! 2. Türen und Fenster sollten geschlossen bleiben, wenn sie das Haus verlassen. Auch gekippte Fenster können eine Einladung für Kriminelle sein 3. Offene Garagentore, ohne Pkw? Diese sollten geschlossen werden, damit nicht offensichtlich ist, dass niemand zu Hause ist. 4. Briefkästen und Zeitungsrollen sollten geleert werden 5. Wertsachen sollten (immer) in einem (massiven) Tresor verwahrt werden. 6. Und ganz wichtig: Teilen Sie verdächtige Beobachtungen pp. möglichst sofort ihrer Polizei mit! Im Notfall 110 wählen!

Die neueste Kriminalstatistik zeigt für Celle seit 3 Jahren einen kontinuierlichen Anstieg im Bereich der Aufklärungsquote bei vergleichsweise geringeren Fallzahlen seit 2020. Wenn Sie noch Fragen haben oder eine Beratung benötigen, wenden sie sich gerne an unsere Beauftragte für Kriminalprävention: Cosima Bauer, Tel.: 05141/277-208 oder per Mail unter: postfach-praevention@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

