Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrradkontrollen zu Ferienbeginn

Celle (ots)

Celle - Die Polizei Celle wird am Freitag den 24.03.2023 im Landkreis und der Stadt Celle unter dem Motto #sicher in die Ferien Fahrradfahrende kontrollieren. Kurz nach dem Frühlingsanfang und den steigenden Temperaturen sind wir als Polizei an einer sicheren Teilnahme im Straßenverkehr interessiert. Die Kontrollen werden durch die Kollegen/-innen stationär an neuralgischen Punkten durchgeführt.

