BPOL NRW: Nach versuchtem Diebstahl und Verstoß gegen Hausverbot - 59-Jähriger greift Bundespolizisten im Wuppertaler Hauptbahnhof an

Wuppertal (ots)

Im Wuppertaler Hauptbahnhof kam es am Freitagabend (16. September) zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte durch einen 59- jährigen Mann. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bundespolizisten wurden vor dem Rewe To Go im Wuppertaler Hauptbahnhof gegen 23 Uhr durch eine Mitarbeiterin um Hilfe gebeten: Ein 59-jähriger Deutsche habe soeben versucht, Waren aus dem Markt zu entwenden. Zudem bestehe gegen den Mann ein Hausverbot, gegen das er aktuell verstoße und der Aufforderung, das Geschäft zu verlassen, nicht nachkomme. Die Beamten sprachen den Tatverdächtigen daraufhin an und forderten ihn auf, seinen mitgeführten Stoffbeutel, der mit leeren Glasflaschen gefüllt war, neben sich abzustellen. Diese und weitere Aufforderungen ignorierte der Mann. Vielmehr versuchte er, die Uniformierten mit dem gefüllten Beutel zu treffen. Die Bundespolizisten konnten dem Schlag ausweichen, ihn zu Boden bringen und fixieren. Auf dem Weg zur Dienststelle wehrte sich der 59-Jährige und trat nach einer Beamtin. Diese verletzte sich leicht, war jedoch weiterhin dienstfähig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte mit einem Platzverweis für den Wuppertaler Hauptbahnhof aus der Dienststelle der Bundespolizei entlassen. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren, u.a. wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des versuchten Diebstahls und des Hausfriedensbruches, eingeleitet.

