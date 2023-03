Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verstorbener Säugling in Wohnung aufgefunden

Celle (ots)

Celle - Am 20.03.23, gegen 19 Uhr, wird eine junge Frau der Gynäkologie des allgemeinen Krankenhaus Celle mit dem RTW zugeführt. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass sie vor kurzer Zeit entbunden hat. Auf Nachfrage des Arztes gibt sie zum Verbleib des Säuglings an, dass sie jemanden beauftragt habe den Säugling in einer Babyklappe abzugeben. Diesen Umstand hat der verantwortliche Stationsarzt der Polizei mitgeteilt. Es ist nicht nachweisbar gewesen, dass der Säugling in einer Klappe untergebracht worden ist. Aus diesem Grund entschied sich die Polizei für eine Durchsuchung der Wohnung der jungen Mutter. Bei der Durchsuchung konnte der Säugling leblos in der Wohnung aufgefunden werden. Die Ermittlungen, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg -Zweigstelle Celle-, dauern an.

