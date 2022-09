POL-GI: Vermisster 58-jähriger aus Gießen tot aufgefunden

Gießen (ots) - Gießen/Schlitz: Am Samstag (10.09.2022) wurde die 15-jährige Angelina Samantha F. aus Schlitz (Vogelsbergkreis) als vermisst gemeldet. Die Jugendliche verließ bereits am 09. September eine Gießener Klinik, wo sie gegen 16.00 Uhr zuletzt gesehen worden ist. Das Mädchen hat soziale Kontakte nach Hanau, Frankfurt, in den Vogelsbergkreis und im ...

