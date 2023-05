Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 19.05.2023 bis 20.05.2023

- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 19.05.2023, wendete vermutlich ein Sattelzug in der Bruchstraße in Harlingerode. Bedingt durch die Durchfahrtshöhe der Straßenunterführung unter der Bahnstrecke rangierte der Verursacher in die Braunschweiger Straße und stieß gegen eine Grundstückseinfriedung. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/91111-0 zu melden.

- Fahren trotz bestehendem Fahrverbot unter dem Einfluss von Rauschmitteln

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Abend des 19.05.2023 auf der Bundesstraße 82 zwischen Weddingen und Beuchte ein 35-jähriger Goslarer mit seinem VW Golf kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Goslarer ein behördliches Fahrverbot erteilt und sein Führerschein eingezogen wurde. Dies hielt ihn nicht davon ab, seinen Pkw weiter zu nutzen. Zudem wurde bei der Kontrolle eine Rauschmittelbeeinflussung bei ihm festgestellt, die eine Blutentnahme erforderlich machte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, welche sich negativ auf die Wiedererlangung des Führerscheins auswirken.

